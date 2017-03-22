Пакеты с метамфетамином и марихуаной: в Запорожье полицейские торговали наркотиками (видео)

В Запорожье сотрудники СБУ задержали двух полицейских на сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Двух подполковников – сотрудников уголовного розыска запорожской полиции, которые пытались наладить в областном центре продажу наркотиков, задержали сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников среди города при попытке сбыта пяти зип-пакетов с метамфетамином и пакета с марихуаной.

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«Открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются оперативно-следственные действия», - говорится в сообщении.

Ранее, на Днепропетровщине СБУ совместно с Военной прокуратурой и Нацполицией задержала оперативного дежурного одного из отделений полиции города Каменское Днепропетровской области, который пытался продать полкилограмма марихуаны.