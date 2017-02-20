В Киеве на Крещатике задержан мужчина с боевой гранатой – Шкиряк

Как сообщает советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook, подозрительный гражданин пытался скрыться от правоохранителей.

«Только что на Крещатике возле рамок с металлоискателями в районе гостиницы "Днепр" и Европейской площади, правоохранителями был обнаружен подозрительный гражданин, который пытался убежать, заметив подозрения полицейских. Во время поверхностного осмотра у него была изъята боевая граната РГД-5 с запалом. Гражданин К, 1998 г.р. сейчас задержан. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа Нацполиции», – написал Шкиряк.

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Как сообщал УНИАН, в Украине, согласно указу президента «О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни», 20 февраля отмечается День Героев Небесной сотни.

В период с 18 по 22 февраля во всех регионах страны запланированы мероприятия по случаю празднования Дня Героев Небесной сотни. В Киеве в эти дни продолжается череда массовых мероприятий, в период проведения которых в городе повышен уровень террористической угрозы, полиция переведена на усиленный вариант несения службы.