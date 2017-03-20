В Черкасской области произошла перестрелка между полицией и опасной бандой, есть погибший (фото)

14:39, 20 марта 2017
Происшествия
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Стрельба произошла во время задержания банды.

Во время перестрелки погиб один из преступников / twitter.com/Artem_Shewa

В Черкасской области произошла перестрелка между полицейскими и преступниками во время задержания банды. Об этом в Twitter сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

twitter.com/Artem_Shewa

Шевченко подчеркнул, что разбойник погиб от полученого ранения, врачи не смогли его спасти.

twitter.com/Artem_Shewa

"Проводилась спецоперация против разбойников. Ими было применено оружие, в ответ один из разбойников получил ранения. Врачам не удалось его спасти", - отметил Шевченко.

twitter.com/Artem_Shewa

Деталей спецоперации пока неизвестно.

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Теги: #перестрелка