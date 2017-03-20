В Черкасской области произошла перестрелка между полицией и опасной бандой, есть погибший (фото)
14:39, 20 марта 2017Происшествия
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Стрельба произошла во время задержания банды.
Во время перестрелки погиб один из преступников / twitter.com/Artem_Shewa
В Черкасской области произошла перестрелка между полицейскими и преступниками во время задержания банды. Об этом в Twitter сообщил спикер МВД Артем Шевченко.
twitter.com/Artem_Shewa
Шевченко подчеркнул, что разбойник погиб от полученого ранения, врачи не смогли его спасти.
twitter.com/Artem_Shewa
"Проводилась спецоперация против разбойников. Ими было применено оружие, в ответ один из разбойников получил ранения. Врачам не удалось его спасти", - отметил Шевченко.
twitter.com/Artem_Shewa
Деталей спецоперации пока неизвестно.
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