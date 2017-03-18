В Киеве вандалы надругались над памятником Елене Телиге (фото)

Полицейские разыскивают злоумышленников, обливших краской памятник поэтессе, деятелю ОУН Елене Телиге в столице.

Читайте такжеКлимкин осуждает осквернение мемориалов погибшим полякам на Львовщине

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, около 22.00 правоохранители получили сообщение о том, что неизвестные лица залили красной краской памятник Елене Телиге, установленный на территории Бабьего Яра.

Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции во время обследования территории возле памятника обнаружила 5-литровое пластиковое ведро, пакет и строительную рукавицу с остатками красной краски.

Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.