В Киеве вандалы надругались над памятником Елене Телиге (фото)
Полицейские разыскивают злоумышленников, обливших краской памятник Елене Телиге в Киеве.
Полицейские разыскивают злоумышленников, обливших краской памятник поэтессе, деятелю ОУН Елене Телиге в столице.
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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, около 22.00 правоохранители получили сообщение о том, что неизвестные лица залили красной краской памятник Елене Телиге, установленный на территории Бабьего Яра.
Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции во время обследования территории возле памятника обнаружила 5-литровое пластиковое ведро, пакет и строительную рукавицу с остатками красной краски.
Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.