В Киеве вандалы облили краской памятный знак героям АТО (фото)

В Киеве в парке им. М. Рыльского вандалы облили краской памятный знак героям АТО. Как сообщает пресс-служба КП УЗН Голосеевского района, это произошло во вторник, 28 февраля.

«Вандалами уже в третий раз поврежден памятный знак Героям Голосеевского района, которые погибли во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что полиция ищет вандалов. Всех, кто владеет любой информацией о данном случае, просят сообщать об этом правоохранителям.

Как позже сообщила пресс-служба, поврежден памятный знак уже очищен от краски.

«Вчерашний инцидент с памятным знаком Героям Голосеевского района пока рано считать исчерпанным. Виновные, надеемся, рано или поздно будут привлечены к ответственности», - отметили в пресс-службе.

В коммунальном предприятии добавили, что приложат усилия, чтобы подобного больше не повторилось.