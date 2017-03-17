Взрыв на "Запорожкоксе": полиция задержала трех должностных лиц завода (видео)

19:49, 17 марта 2017
Происшествия
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Решается вопрос об объявлении им подозрения.

Взрыв на заводе / Нацполіція

После взрыва, унесшего жизни четырех человек, полицейские задержали трех должностных лиц "Запорожкокса", которые допустили подрядную бригаду к выполнению ремонтных работ. Об этом сообщили в областной полиции.

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Чиновников задержали по ст. 208 УПК Украины. Взрыв прогремел на территории цеха по отбору и очистке коксового газа во время ремонтно-сварочных работ. Полиция изучает документы по технике безопасности и устанавливает все обстоятельства трагедии.

Следственное управление ГУНП в Запорожской области по процессуальным руководством областной прокуратуры открыло уголовное дело по признакам ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей). Статья предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва на "Запорожкоксе" три человека погибли на месте, еще один пострадавший – в карете скорой медицинской помощи. По предварительной версии, несчастный случай произошел вследствие грубого нарушения требований правил охраны труда. Сейчас на "Запорожкоксе" создана специальная комиссия для расследования обстоятельств трагедии.

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