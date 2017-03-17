В Одессе задержан гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом

В международном аэропорту «Одесса» задержан гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом за совершение поджога.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, сегодня пограничники Одесского отряда обнаружили и задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске за поджог на территории Германии.

«Во время оформления пассажиров, прибывших авиарейсом «Стамбул - Одесса» пограничники обнаружили иностранца, на которого сработала база данных Интерпола», - сообщили в управлении.

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Выяснилось, что 36-летний гражданин Турции с 2013 года находится в розыске с целью ареста для привлечения к уголовной ответственности в Германии за поджог территории.

О факте задержания проинформировано украинское бюро Интерпола (Киев). Мужчина задержан и передан представителям Национальной полиции.