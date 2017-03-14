Полиция показала задержанных в Кривом Торце блокадчиков (видео)

Глава Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин обнародовал видео задержания активистов блокады Донбасса в Кривом Торце.

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"Те, кто со слов Гришина был "избит и покалечен", – прокомментировал он видеозапись. На видео задержанных спрашивают о месте проживания.

Как сообщал УНИАН, 13 марта полиция задержала 45 участников торговой блокады на станции Кривой Торец в Донецкой области. По состоянию на утро 14 марта всех задержанных активистов отпустили.

При этом в полиции отметили, что ни один из участников блокады не имеет телесных повреждений. «Поступает информация, что известная личность - организатор «блокады» требует от каждого из них обращаться в больницы с жалобами «на здоровье» для использования в дальнейшей дискредитации сотрудников полиции. Кстати, каждый из задержанных после проверки и дачи объяснений прошел медицинский осмотр, во время которого «жалоб» не поступало», - заявил Аброськин.