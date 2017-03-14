В "Штабе блокады" заявили об исчезновении активиста после событий в Кривом Торце

В «Штабе блокады торговли с оккупантами» заявили об исчезновении одного из активистов - 25-летнего Павла Герасименко (позывной "Доцент") - после событий в Кривом Торце Донецкой области.

Как сообщается на странице штаба в Facebook, мужчина приехал вместе с братом из Белой Церкви.

«В настоящее время брат освобожден из отделения полиции, однако Павел с ним (как и с семьей) на связь не выходил», - говорится в сообщении.

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В «Штабе блокады» отметили, что пропавший активист в 2014 году в боях под Металлистом потерял ногу, поэтому ходит на протезе.

Как выяснили в «Штабе блокады», 13 марта в 16.00 активиста на скорой помощи привезли из Торецкого отделения полиции в Торецкую городскую больницу. «Далее он был госпитализирован, однако история болезни оформлена не была. Факт госпитализации, таким образом, был скрыт», - отмечается в сообщении.

Впоследствии, по данным штаба, в 18.00 активиста забрали из больницы сотрудники полиции. «Далее, по одной из версий, рассказанных сотрудниками полиции, он был вывезен из Торецка в Константиновку, и его "посадили на поезд". По другой версии, сотрудники полиции отвезли его в Константиновку и за свой счет поселили его в гостинице», - говорится в сообщении.

В свою очередь, как передает корреспондент УНИАН, лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк во время выступления в парламенте потребовал от силовиков предоставить информацию о пропавшем активисте блокады. "Мы требуем от СБУ и МВД немедленно предоставить информацию, что происходит с этим человеком", - сказал Березюк. Также, по его мнению, правительство должно уволить министра внутренних дел и руководителя Антитеррористического центра, потому что "власть вчера привела к дестабилизации Украинского государства".

Как сообщал УНИАН, 13 марта полиция задержала 45 участников торговой блокады на станции Кривой Торец – жителей 8 областей.

Из-за задержания правоохранителями участников торговой блокады в ряде городов Украины прошли акции протеста. В частности на Майдан Независимости в Киеве вышли несколько сотен человек с требованием освобождения активистов. В Луцке митингующие заняли помещение облгосадминистрации. В Виннице возле здания Управления Службы безопасности Украины митингующие зажгли шины.

Сегодня, 14 марта, в полиции сообщили, что всех задержанных участников блокады отпустили.