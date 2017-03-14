Задержание блокадчиков в Кривом Торце: опубликовано новое видео

Опубликовано видео вчерашних задержаний участников торговой блокады "ДНР" и "ЛНР" в Кривом Торце Донецкой области. Его показала пресс-секретарь полиции региона Наталья Шиман на своей странице в Facebook.

По ее словам, 13 марта около 15:00 в полицию поступило сообщение от сотрудников СБУ, которые проводили контрдиверсионные мероприятия в с.Щербиновка о том, что в шатре, установленном на железнодорожном переезде на станции Кривой Торец, обнаружено оружие.

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"Чтобы предупредить правонарушения с использованием оружия и обеспечить безопасность жителей населенного пункта, полицейские начали первоочередные следственно-оперативные действия по проверке принадлежности оружия и законных оснований владения им, однако блокадчики отказались проходить проверку", - говорится в ее сообщении.

Шиман отметила, что сотрудникам полиции было оказано злостное неповиновение, люди, которые там были, отказывались предоставлять документы, выдавать оружие, угрожали применением оружия, бензопил.

"Все эти люди были задержаны (45 человек), доставлены в отделения полиции. На месте изъято 8 единиц различного оружия и взрывной арсенал – 2 боевые гранаты, порох, детонаторы и патроны", - рассказала пресс-секретарь полиции Донецкой области.

По ее словам, ночью после соответствующей проверки все задержанные на станции Кривой Торец были отпущены, ни у кого нет телесных повреждений.