МВД опубликовало видео с "признанием" блокадчика о наличии зарплат за дежурство на редуте

Как сообщил Аброськин на странице в Facebook, в Кривом Торце были задержаны 45 человек, из них 8 человек, которые с их слов принимали участие в АТО, 4 - владельца оружия и 6 - ранее судимых. Они являются жителями 8 областей Украины: Днепропетровской – 17, Донецкой – 10, Черниговской – 8, Винницкой – 4, Житомирской – 2, Донецк – 2, Сумской – 1, Николаевской – 1.

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"Один из задержанных – житель Житомирской области, ранее судимый за убийство. Провел в местах лишения свободы 9 лет, вышел на волю в 2013 году. Говорит, что его и еще нескольких людей свозили в Донецкую область централизованно. Обеспечили деньгами и обещали плату за три недели дежурства на «редуте» - 400 гривен в день", - говорится в сообщении заместителя главы Нацполиции.

Согласно сообщению, по состоянию на сегодняшнее утро все они освобождены. Ни один из них не имеет телесных повреждений.

"Обращаюсь к каждому - не ведитесь на провокации и громкие заявления от политиков-неудачников, которые пытаются за счет чужого горя поднять себе рейтинг. Полиция Донетчины действует исключительно в рамках закона и делает все возможное для безопасности наших граждан", - добавил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 марта, правоохранители задержали 43 участников торговой блокады Донбасса, которые устроили блокпост на железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области. В ответ на это во многих городах Украины состоялись акции протеста с требованием освободить блокировщиков. Впоследствии по Украине прокатилась волна протестов из-за разгона блокады.