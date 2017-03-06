Взрыв на шахте во Львовской области: стало известно о состоянии пострадавших горняков, они до сих пор в больнице
В ожоговом центре 8-й городской клинической больницы Львова остаются на лечении 23 горняка, пострадавшие во время взрыва на шахте «Степная».
Как сообщил УНИАН начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб, сейчас продолжается лечение всех 23 пострадавших шахтеров, угрозы их жизни нет.
Из пострадавших шахтеров семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, все остальные – в удовлетворительном состоянии.
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Как сообщал УНИАН, 2 марта в селе Глухов Сокальского района на шахте «Степная» ГП «Львовуголь» (горизонт 550 м) произошел взрыв газо-воздушной смеси. Погибли 8 горняков. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка.
Работа шахты по добыче угля временно прекращена.
В ночь на 3 марта в ожоговое отделение 8-й больницы Львова с травмами и ожогами различной степени тяжести из Червоноградской городской больницы были доставлены 20 пострадавших, из которых 2 - в тяжелом состоянии. 3 марта были госпитализированы еще три шахтера.