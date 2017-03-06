Взрыв на шахте во Львовской области: стало известно о состоянии пострадавших горняков, они до сих пор в больнице

Как сообщил УНИАН начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб, сейчас продолжается лечение всех 23 пострадавших шахтеров, угрозы их жизни нет.

Из пострадавших шахтеров семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, все остальные – в удовлетворительном состоянии.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта в селе Глухов Сокальского района на шахте «Степная» ГП «Львовуголь» (горизонт 550 м) произошел взрыв газо-воздушной смеси. Погибли 8 горняков. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка.

Работа шахты по добыче угля временно прекращена.

В ночь на 3 марта в ожоговое отделение 8-й больницы Львова с травмами и ожогами различной степени тяжести из Червоноградской городской больницы были доставлены 20 пострадавших, из которых 2 - в тяжелом состоянии. 3 марта были госпитализированы еще три шахтера.