Взрыв в шахте на Львовщине: госпитализированы 14 шахтеров, двое в тяжелом состоянии

Отмечается, что на аварийном участке в зоне взрыва находились 34 горняка. Известно о восьми погибших. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

14 травмированных госпитализировали в Червоноградскую центральную городскую больницу: двух человек - в реанимации, 11 - в хирургическом отделении, одного - в травматологию.

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"Согласно оперативной информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 12 - средней тяжести", - отметили в министерстве.

В Червоноградскую больницу дополнительно направили специалистов из Львова - анестезиологов, нейрохирургов, врачей политравмы, комбустиологов (врач, специализирующийся в ожоговой медицине). Задействованы 7 бригад скорой медицинской помощи.

По предварительной информации ГСЧС, под завалами уже никого нет, всех пострадавших подняли на поверхность.

Для координации действий соответствующих служб во Львовскую область вместе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом вылетел заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.