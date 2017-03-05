"Лежим в темноте, кто жив, кто мертв": горняки о взрыве на шахте во Львовской области (видео)

"Среди них нет ни одного с ожогами, которые могут представлять угрозу их жизни", - заверил главный врач Василий Савчин, передает Gazeta.ua.

Медики уверяют, что лечение для пострадавших – бесплатное.

"У них обожженные и расширены легкие, кожные ожоги, контузии, ушибы. Но хорошо, что выжили. Мы были в лаве, взрыв произошел мгновенно. Каски, фонари поотлетали. Лежим в темноте, кто жив, кто мертв. Вокруг огонь, пыль, дышать вообще нечем. Кто головой сильнее ударился, у кого организм не выдержал давления ударной волны, тот не выжил. Вытащили нас где-то через 15 минут", - рассказывает слесарь Олег Семенчук.

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Горняки работали в первую смену. Выполняли ремонтные работы в шахте.

"На шахту все равно будем возвращаться. Где же еще работу найдем. Надеемся, что оборудование поменяют, будут проветривания делать по всем установленным нормам, зарплату вовремя платить", - говорит слесарь Василий Слука.

Родственники приезжают к больным бесплатными автобусами, которые организовало для них руководство облгосадминистрации.

"Моего Сергея и двух его сотрудников отбросило на 10 метров по проходу. Он выжил, а те мертвые возле него попадали. У него 35% ожогов, на одно ухо не слышит. У него запанирована свадьба на 29 июля, уже ресторан заказан, расписку назначили. Теперь не знаем, что делать, потому что изменился так, что едва узнали", - говорит мать пострадавшего Валентина Бутрей.

В стационаре пострадавшие пробудут 21 день.