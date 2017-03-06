На Харьковщине муляж противотанковой мины на 4 часа заблокировал движение поездов (видео)
14:07, 06 марта 2017Происшествия
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Неизвестные подложили муляж противотанковой мины на железнодорожные пути на Харьковщине.
Неизвестные подложили муляж противотанковой мины на железнодорожные пути на Харьковщине /
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Подозрительный предмет заметил диспетчер местной станции и вызвал полицию. Читайте такжеВ кабинет городского главы Херсона подложили муляж взрывчатки
Эксперты изъяли пакет, однако в нем оказался только муляж.
Уже открыто уголовное производство по факту блокирования транспортных коммуникаций, которое предусматривает до трех лет лишения свободы.
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