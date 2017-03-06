На Харьковщине муляж противотанковой мины на 4 часа заблокировал движение поездов (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Подозрительный предмет заметил диспетчер местной станции и вызвал полицию. Читайте такжеВ кабинет городского главы Херсона подложили муляж взрывчатки

Эксперты изъяли пакет, однако в нем оказался только муляж.

Уже открыто уголовное производство по факту блокирования транспортных коммуникаций, которое предусматривает до трех лет лишения свободы.