На Харьковщине муляж противотанковой мины на 4 часа заблокировал движение поездов (видео)

14:07, 06 марта 2017
Происшествия
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Неизвестные подложили муляж противотанковой мины на железнодорожные пути на Харьковщине.

Неизвестные подложили муляж противотанковой мины на железнодорожные пути на Харьковщине /

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Подозрительный предмет заметил диспетчер местной станции и вызвал полицию. Читайте такжеВ кабинет городского главы Херсона подложили муляж взрывчатки

Эксперты изъяли пакет, однако в нем оказался только муляж.

Уже открыто уголовное производство по факту блокирования транспортных коммуникаций, которое предусматривает до трех лет лишения свободы.

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