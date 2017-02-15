В Одессе "заминировали" суд

14:02, 15 февраля 2017
Происшествия
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Правоохранители проводят поиски возможной взрывчатки в помещении суда.

Правоохранители проводят обыск в здании суда / 112.ua

В Одессе правоохранители ищут взрывчатку в Киевском районном суде. Об этом сообщили в ГУ НП в Одесской области.

Отмечается, что в полицию поступило сообщении о заминировании помещения суда по ул. Верненський, 3-Б.

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В настоящее время следственно-оперативной группа Киевского отдела полиции, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харькове полицейские искали взрывчатку в помещении облгосадминистрации. Местные СМИ также сообщали, что из ОГА эвакуировали всех людей.

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Теги: #Одесса