В Одесской области прокурору предъявили подозрение в совершении пьяного ДТП и уволили из органов

В Одесской области сотруднику прокуратуры сегодня предъявлено подозрение в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, которое произошла в Измаильском районе 26 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

По его словам, 2 марта следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в совершении дорожно-транспортного происшествия в селе Кислицы прокурору Измаильской местной прокуратуры. Подозрение предъявлено по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины). По предварительным данным, подозреваемый, находясь за рулем иномарки, совершил наезд на местную жительницу.

Читайте такжеВ Одессе автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие (фото)

«Установлено, что в результате ДТП 26 февраля в Измаильском районе от полученных телесных повреждений в больнице умерла 50-летняя женщина. Также в ходе следствия установлено, что мужчина был в нетрезвом состоянии», - отметил Жученко.

На основании медицинского осмотра водителя органами полиции составлен административный протокол по ст. 130 КУОАП (Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения). Прокурор области подчеркнул, что сразу после совершения ДТП следственная группа выехала на место происшествия и провела соответствующие неотложные меры. В настоящее время продолжается судебно-медицинская экспертиза.

Жученко выразил соболезнования семье погибшей женщины. Его приказом от 2 марта сотрудника прокуратуры, подозреваемого в совершении ДТП, уволели из органов прокуратуры «за совершение позорного поступка».

Прокуратура намерена обратиться в суд для избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал УНИАН, вечером 26 февраля в селе Кислицы Измаильского района Одесской области в ДТП погибла женщина-пешеход.

По данным источника УНИАН, смерть местной жительницы наступила в результате наезда автомобиля Audi Q-7, в котором находились сотрудник местной прокуратуры и работник СБУ. Мужчины являются родственниками.

1 марта в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области заявили, что сотрудник спецслужбы фигурирует в деле как свидетель.