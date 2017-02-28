В Харькове руководителей завода задержали на взятке размером в 1 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.

Сообщается, что в полицию обратился директор коммерческой структуры. Он рассказал, что заместитель директора завода и руководитель отдела требуют 1,5 миллиона гривен взятки.

Правоохранители установили, что между коммерческой структурой и заводом был заключен договор поставки электрооборудования. В свою очередь, у директора этого общества были договорные обязательства перед другим предприятием, которому они должны поставить продукцию указанного завода в установленные соглашением сроки. В случае просрочки сроков будут начисляться штрафные санкции.

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"Зная об этих договорных отношениях, должностные лица завода потребовали от директора общества 1,5 млн гривен. Если руководитель коммерческой структуры не согласится на их предложение, последние отказываются выполнять поставку оборудования. Как следствие - огромные штрафные санкции", - говорится в сообщении.

Сегодня, 28 февраля, заместителя директора и начальника отдела завода задержали во время получения взятки - около одного миллиона гривен в эквиваленте национальной валюты.

На данный момент в служебных кабинетах должностных лиц проводятся обыски. Правоохранители проверяют причастность других работников завода к уголовным преступлениям.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.