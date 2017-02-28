В Харькове на взятке погорел офицер патрульной полиции (фото)
11:05, 28 февраля 2017Общество
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Задержан офицер патрульной полиции Харькова, который получил 5 тыс. грн взятки.
За эти деньги начальник одного из отделов управления патрульной полиции обещал составить сфальсифицированный вывод о невиновности одного из участников ДТП, сообщили в пресс-службе СБУ.
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Правоохранители задержали взяточника после получения им вышеуказанной суммы. Уже открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, ранее следователи прокуратуры Львовской области задержали при получении взятки работника таможни.
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