Во Львове разоблачена группировка из 15 полицейских: на вокзале избивали задержанных и требовали деньги (фото, видео)

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции, информация о сотрудниках Железнодорожного отдела полиции Львова, которые совершают незаконные действия, начала поступать в Управление внутренней безопасности полиции еще в октябре 2016 года.

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Было установлено, что полицейские, которые несли службу на Центральном железнодорожном вокзале города, предварительно сговорившись, систематически превышают служебные полномочия – применяют физическую силу (угрожают ее применением) к лицам, совершившим административные или уголовные правонарушения. Кроме того, за непривлечение к ответственности полицейские требовали и получали денежные средства от задержанных и присваивали их личные вещи.

Собранной информации было сообщено руководству Национальной полиции Украины, а материалы проверки направлены в областную прокуратуру, за которыми было начато уголовное производство.

Во время собрания доказательной базы стало известно о 20 эпизодов преступной деятельности группы, к которым причастны 15 сотрудников отдела полиции, из числа сотрудников дежурной части и патрульно-постовой службы указанного отдела полиции.

Только за один день было задокументировано факт избиения в служебном кабинете дежурной части тремя полицейскими мужчины, который находился на вокзале навеселе, и применение насилия еще одним патрулем этого же отдела к другому пассажира и получения от него 900 грн.

Сотрудники Управления внутренней безопасности областного управления полиции, прокуратуры и отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали троих фигурантов группы «на горячем». Полицейские, по отлаженной схеме, заставили мужчину отдать им 230 евро и 220 польских злотых за непривлечение его к административной ответственности. Во время задержания злоумышленники пытались оказать сопротивление.

Кроме указанных средств в служебном кабинете полицейских, во время 13 санкционированных обысков по месту их проживания обнаружены и изъяты другие денежные средства, полученные в результате вымогательства: 1 тыс. 560 польских злотых, 31 тыс. 350 грн, 250 евро, 1 тыс. 272 долларов, а также 38 мобильных телефонов, охотничий нож, патроны различного калибра, граната РГД-5, ручной противотанковый гранатомет РПГ-18, происхождение которых устанавливается.

Троим задержанным в порядке ст.208 УПК Украины объявлено подозрение по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом). Решается вопрос о правовой квалификации действий других членов группы и привлечения их к уголовной ответственности. Продолжается следствие.