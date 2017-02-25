В Киеве военнослужащий Нацгвардии по неосторожности нанес себе огнестрельное ранение
01:59, 25 февраля 2017Происшествия
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В Киеве военнослужащий Национальной гвардии по неосторожности нанес себе огнестрельное ранение.
Нацгвардеец направлен в больницу / Фото kremenchug.pl.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, в одной из воинских частей Нацгвардии в столице отдельными военными должностными лицами не обеспечено соблюдение порядка обращения с оружием и боеприпасами, в результате чего оружие, выданное военнослужащему, оказалось заряженным.
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После получения оружия военнослужащий по неосторожности нанес себе огнестрельное ранение.
Нацгвардеец направлен в больницу для получения медицинской помощи.
Военной прокуратурой Киевского гарнизона начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к воинской службе) Уголовного кодекса Украины.
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