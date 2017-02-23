В Сумах при попытке ограбления банкомата преступник ранил полицейского охраны (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что жизнь полицейского сейчас спасают медики. Злоумышленник ранен и задержан.

Сообщается, что 23 февраля в Сумах около 4:00 утра в управление полиции охраны поступил сигнал о срабатывании сигнализации банкомата, расположенного по улице Харьковской.

Полицейские прибыли на место происшествия и услышали взрыв. При осмотре сотрудники наряда увидели, как из помещения, где находится банкомат, выбежал неизвестный мужчина, который начал стрелять в сторону одного из полицейских охраны, после чего пытался скрыться с места происшествия.

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Отмечается, что два сотрудника полиции охраны открыли огонь и начали преследование злоумышленника. На помощь им прибыли и дополнительные наряды. Злоумышленник, увидев полицейских, открыл огонь в их сторону и пытался убежать. На предупреждение полицейских он не реагировал и продолжал отстреливаться.

"Поэтому полицейским охраны пришлось применить автоматическое и табельное оружие. Злоумышленник перестал стрелять только, когда у него кончились патроны. В это время его и задержали полицейские. Преступником оказался житель Киевской области 1982 года рождения. У него на месте происшествия был изъят пистолет Макарова", - отметили в ведомстве.

В результате происшествия у старшего сержанта полиции диагностировали огнестрельное ранение предплечья левой руки (на вылет), шеи и гортани (диагноз устанавливается). Сообщается, что он был госпитализирован в больницу, где врачи борются за его жизнь.

Задержанный преступник получил три огнестрельных ранения, из них два - правой и левой ноги. Его также госпитализировали.

Сейчас по данному факту ведется следствие.

По словам председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, в Сумах, начиная с осени, неизвестные злоумышленники взорвали около 10 банкоматов.

«Кто - не знали до сих пор. Этой ночью, при попытке очередного подрыва банкомата, полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником», - сообщил глава Нацполиции.

Ранее в Киеве двое мужчин пытались ограбить банкомат с помощью флешки и клавиатуры.