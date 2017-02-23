На Тернопольщине зафиксировано попытку доведения до самоубийства 13-летнего парня из-за сообщества "летающих китов"

Как сообщил сегодня во время пресс-конференции начальник областного управления Нацполиции Александр Богомол, 20 февраля парню в соцсетях пришло приглашение вступить в одну из групп, которые называют себя «летающими китами».

«Ребенок принял приглашение и сразу получил как текстовые, так и видеосообщения с заданиями. На видео две девочки рассказывали о тяжелой жизни. В конце они предложили вырезать на руке кита. В следующем задании житель области должен сделать себе ножом глубокие телесные повреждения на руке. Получил он и наглядную рекомендацию, как именно это делать. Юношу данный квест испугал и он вышел из группы», – рассказал Богомол.

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Сейчас правоохранители проводят разъяснительную работу в учебных заведениях об опасности данных групп, которые активизировались в последнее время с целью доведения детей до самоубийства. Участникам таких групп предлагают “квесты”, все задачи связанные с увечьем или болью. Финальное задание – покончить жизнь самоубийством и зафиксировать момент смерти на камеру в режиме online.

Правоохранители не исключают, что видеофайлы, которые предлагают детям, могут содержать элементы гипноза.

«Мальчик рассказал, что у девушек на видео периодически менялся цвет глаз. Кроме этого несовершеннолетний не помнит, как именно вырезал на теле рисунок. Мы переживаем за то, что не все дети могут быть устойчивыми к гипнозу и людей, которые с ними общаются через интернет. Поэтому обращаемся к родителям следить за школьниками, особенно младшего школьного возраста, проверять группы в соцсетях, друзей и онлайн-чаты», – говорит Богомол.

По данным начальника отдела ювенальной превенции Петра Тиховича, в Украине уже зафиксированы случаи самоубийств детей, которые выполняли «квестовые задания».

По факту первого инцидента на Тернопольщине с попыткой довести до самоубийства 13-летнего парня открыто уголовное производство по ст. 120 УКУ (доведение до самоубийства).