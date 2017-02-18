В Киеве произошла стрельба: неизвестные ранили двух человек и скрылись на автомобиле с донецкими номерами

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Киева, информация об инциденте поступила сегодня вечером.

По данным полиции, на Лесном массиве в кафе произошла словесная перепалка между двумя группами посетителей, после чего одни из участников конфликта применили огнестрельное оружие, ранив двух человек, которые были госпитализированы.

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Полицейские не смогли опросить пострадавших из-за их состояния. Стрелявшие разыскиваются.

В полиции отметили, что решается вопрос о квалификации преступления по соответствующей статье Уголовного кодекса.

В то же время, как сообщили свидетели инцидента, люди, которые стреляли, скрылись с места происшествия на автомобиле с донецкими номерами.