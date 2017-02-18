Перестрелка в Харькове: полиция задержала 9 человек, виновники прятались в детсаду (фото, видео)

В результате перестрелки один человек получил ранения, пострадавшего доставили в больницу. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. По предварительной информации, стреляли из охотничьего оружия.

"В помещении детского сада, где прятались виновники стрельбы, состоялся осмотр. Там можно заметить небольшие повреждения, в частности, разбито стекло. Каких-либо разрушений в детском саду нет. Также подтверждений того, что там возводились баррикады, нет. Они там находились в течение непродолжительного периода времени, поскольку патрульные, которые оперативно появились на месте происшествия, сумели помешать им создать баррикады, задержав злоумышленников. Но хотели ли они их создавать, еще неясно. Сопротивления не было, поэтому в результате задержания ни правоохранители, ни люди в камуфляже не пострадали", – сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко, передает ZIK.

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Ранее СМИ сообщали, что в пятницу вечером, 17 февраля, в Харькове произошла перестрелка между бойцами батальона "Донбасс" и активистами "Схидного корпуса". В результате стрельбы ранения получил водитель "Схидного корпуса" Игорь Пушкарев. У него серьезные ранения живота и грудной клетки. По одной из версий, конфликт произошел из-за блокады поставок угля на Донбассе.

В свою очередь "Внутренний корпус батальона "Донбасс" опровергает участие в перестрелке, которая произошла вечером в Харькове на территории жилмассива Алексеевка.

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