Представители батальона "Донбасс" опровергают свое участие в перестрелке в Харькове
"Внутренний корпус батальона Донбасс" опровергает участие в перестрелке, которая произошла вечером в Харькове на территории жилого массива Алексеевка.
Об этом сообщается на странице Корпуса в Facebook.
"В СМИ сообщается, что " ветераны батальона Донбасс стреляли в активистов Схидного корпуса" . Указанный человек с позывным " Испанец" действительно служил в батальоне НГУ Донбасс, весной 2016 года демобилизовался и больше года никакого отношения к Донбассу, а тем более блокаде не имеет. Насколько удалось узнать, после демобилизации Испанец работал в какой-то харьковской фирме", - сказано в заявлении.
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Также он отметил, что "позицию Азова по блокаде они не разделяют, но это не повод воевать с кем-то".
Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщили, что в Харькове произошла перестрелка с участием бойцов батальона "Донбасс" и активистами "Восточного корпуса".