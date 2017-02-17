В Киеве в одном из гаражей полиция обнаружила склад боеприпасов (фото)
В Киеве правоохранителями в одном из гаражей, который снимал житель Львовской области, обнаружены гранаты, взрывчатку и оружие.
Как сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, из тайника изъято четыре гранаты Ф-1 и одну РГД-5, запалы, несколько десятков патронов к снайперской винтовке, а также тротиловые шашки, пистолет и ножи.
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Правоохранители установили, что за несколько дней до выявления арсенала гаражное помещение арендовал 38-летний уроженец Львовской области. Как выяснилось, мужчина жил в этом гараже. Сейчас с ним работают следователи. Полиция устанавливает канал поступления арсенала оружия и его назначение. Изъятые вещественные доказательства отправили для проведения экспертного исследования.
Начато уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Житель Львовской области задержан, он находится в изоляторе временного содержания.
Ранее на Волыни правоохранители изъяли у мужчины более 8 килограммов взрывчатки.