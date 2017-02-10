На Волыни правоохранители изъяли у мужчины более 8 килограммов взрывчатки

23:34, 10 февраля 2017
Происшествия
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В Волынской области правоохранители изъяли у 40-летнего местного жителя более 8 кг взрывчатого вещества, предположительно тротила.

vl.npu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной полиции, изъятие произошло сегодня, 10 февраля, во время проведения профилактической отработки в селе Подгорье Ратновского района.

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«Во время опроса мужчина сообщил, что данное вещество он получил во время разборки мин и снарядов времен Второй мировой войны, которые находил в лесном массиве вблизи села», – отметил руководитель Ратновского отдела полиции Владимир Каноник.

Взрывотехники надлежащим образом осмотрели обнаруженное вещество и отобрали образцы для проведения экспертизы.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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Теги: #взрывчатка#Волынь