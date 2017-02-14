В Киеве СБУ перекрыла канал поставки экстази в Украину

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали контрабандный канал поставки особо опасного психотропа МДМА (экстази) из одной из европейских стран.

Читайте такжеУкраина ждет подтверждения информации о задержании в РФ 47 украинцев по подозрению в наркоторговле

Как сообщили в пресс-центре СБУ, наркоделец систематически заказывал наркотики из-за границы через Интернет.

«Доставку злоумышленник заказывал не в столице, а в Чернигов, откуда родом и где был зарегистрирован», - уточнили в ведомстве.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в помещении одного из почтовых отделений Чернигова во время получения очередной посылки с сотней таблеток экстази.

Задержанный уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В СБУ напомнили, что в конце января сотрудники спецслужбы пресекли в Киеве деятельность мощной наркогруппировки, которая ввозила в Украину кокаин и психотропы.