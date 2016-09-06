В Киеве ликвидировали наркобанду, в состав которой входили полицейские - Деканоидзе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщила начальник Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

“Вчера ночью задержали организованную преступную группу, которая очень давно и долго работала над реализацией наркотических средств”, - сказала она.

По ее словам, во время 57 проведенных обысков в Киеве, Кривом Роге, Днепре и Кропивницком были обнаружены места изготовления, хранения наркотиков, а также 14 единиц оружия, среди которого 7 гранат, около 1,5 тысяч боеприпасов.

Также изъято 1 килограмм амфетамина, 3 килограмма метадона, 1 килограмм гашиша и 7 тысяч таблеток экстази.

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Как отметила Деканоидзе, изобличенные члены группировки много лет работали с сотрудниками Шевченковского райуправления полиции Киева.

По ее словам, в спецоперации был задействован недавно созданное спецподразделение КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия), а также сотрудники прокуратуры и внутренней безопасности Нацполиции.

Также Деканоидзе сообщила, что месячный доход наркодельцов составлял около 4 миллиона гривень.