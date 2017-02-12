В Киеве на Бессарабском рынке произошел пожар (фото)

18:31, 12 февраля 2017
Происшествия
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В центре Киева на Бессарабском рынке горело подвальное помещение. 

twitter.com/KyivOperativ

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Киева.

К месту вызова немедленно было направлено спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв в 15:49 к месту вызова, пожарные установили, что в подвальном помещении произошло возгорание в электрощитовой. Угрозы распространения огня не было.

"В связи с тем, что эпицентр возгорания (электрощитовая) был под высоким напряжением, пожарные к тушению пожара не приступали, пока работники "Киевэнерго" не отключили питание и дали разрешение на тушение пожара", - сказано в сообщении.

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В 17:20 возгорание площадью 3 кв. метров локализовали, а в 17:36 полностью ликвидировали.

Отмечается, что причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

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Теги: #Киев#пожар#рынок