В Киеве на Бессарабском рынке произошел пожар (фото)

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Киева.

Пожар на Бессарабском рынке. Подвальное помещение. Эвакуирована Евразия и весь подъезд. Со слов пожарных - щитовая рынка pic.twitter.com/aMlSOoXY09 — Киев Оперативный (@KyivOperativ) February 12, 2017

К месту вызова немедленно было направлено спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв в 15:49 к месту вызова, пожарные установили, что в подвальном помещении произошло возгорание в электрощитовой. Угрозы распространения огня не было.

"В связи с тем, что эпицентр возгорания (электрощитовая) был под высоким напряжением, пожарные к тушению пожара не приступали, пока работники "Киевэнерго" не отключили питание и дали разрешение на тушение пожара", - сказано в сообщении.

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В 17:20 возгорание площадью 3 кв. метров локализовали, а в 17:36 полностью ликвидировали.

Отмечается, что причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.