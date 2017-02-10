Под Киевом спасатели ликвидируют пожар в офисном здании

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в 13:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в офисном здании на ул. Бородавки, 4.

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Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что горит крыша здания. В 16:25 пожар площадью 400 кв. м был локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

На месте происшествия работают 22 человека личного состава и 4 единицы техники.