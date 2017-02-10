Под Киевом спасатели ликвидируют пожар в офисном здании
20:12, 10 февраля 2017Происшествия
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В с. Гореничи Святошинского района Киевской области спасатели ликвидируют пожар в офисном здании.
Загорелась крыша офисного здания / Фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, в 13:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в офисном здании на ул. Бородавки, 4.
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Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что горит крыша здания. В 16:25 пожар площадью 400 кв. м был локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара.
На месте происшествия работают 22 человека личного состава и 4 единицы техники.
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