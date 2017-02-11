В Киеве произошел пожар в автопарке: сгорело 6 автобусов

На территории одного из столичных автобусных парков по ул. Туполева возник пожар, сообщение о котором поступило спасателям 11 февраля в 0:38.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

После прибытия на место происшествия спасатели выяснили, что в отдельно стоящем 1-этажном ремонтно-хозяйственном помещении произошло возгорание одного из автобусов с распространением пламени на рядом стоящие автобусы.

Читайте такжеВ Киеве на Подоле вспыхнул масштабный пожар (фото)

В 1:43 пожар был локализован и в 1:57 - ликвидирован.

В результате пожара сгорело 3 автобуса и повреждены 3 автобуса марки МАЗ.

"Благодаря слаженным действиям спасателей удалось спасти 22 автобуса марок МАЗ и ЛАЗ и предотвратить распространение пожара по всей площади здания. На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 33 человека личного состава Киевского гарнизона", - сообщили в ГСЧС.

Причина возникновения пожара выясняется, жертв и пострадавших нет.