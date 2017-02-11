В Киеве произошел пожар в автопарке: сгорело 6 автобусов
Благодаря слаженным действиям спасателей удалось спасти 22 автобуса марок МАЗ и ЛАЗ и предотвратить распространение пожара по всей площади здания.
На территории одного из столичных автобусных парков по ул. Туполева возник пожар, сообщение о котором поступило спасателям 11 февраля в 0:38.
Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
После прибытия на место происшествия спасатели выяснили, что в отдельно стоящем 1-этажном ремонтно-хозяйственном помещении произошло возгорание одного из автобусов с распространением пламени на рядом стоящие автобусы.
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В 1:43 пожар был локализован и в 1:57 - ликвидирован.
В результате пожара сгорело 3 автобуса и повреждены 3 автобуса марки МАЗ.
"Благодаря слаженным действиям спасателей удалось спасти 22 автобуса марок МАЗ и ЛАЗ и предотвратить распространение пожара по всей площади здания. На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 33 человека личного состава Киевского гарнизона", - сообщили в ГСЧС.
Причина возникновения пожара выясняется, жертв и пострадавших нет.