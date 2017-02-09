В Харькове полицейские и спасатели уговорили девушку-подростка не прыгать с окна

В Харькове полицейские и работники ГСЧС отговорили девушку от прыжка из окна 8-го этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Мать девушки сообщила, что незадолго до этого они с дочерью поссорились, потому что она хотела бросить учебу и жить у друзей.

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«Полицейские вместе с работниками ГСЧС уговорили девушку не прыгать. Мать с дочерью доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

Материал зарегистрирован в Журнале единого учета. В дальнейшем с девушкой будут проводить разъяснительную работу работники ювенальной превенции.

Как сообщал УНИАН ранее, в харьковском метрополитене, на станции «Южный вокзал» женщина бросилась под поезд, однако машинист успел вовремя затормозить.