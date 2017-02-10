В Ровно женщина убила мужа и улетела отдыхать в Египет (фото, видео)

Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП Ровенской области.

Об исчезновении мужчины 9 февраля в полицию заявил его товарищ.

Как выяснили полицейские, супруги состояли в официальном браке, но уже восемь месяцев вместе не проживали. Жена вместе с полутора и трехлетним детьми остались на съемной квартире. 8 февраля к ней наведался муж. Что привело к таким трагическим последствиям, устанавливают правоохранители. Однако накануне убийства жена забрала из парикмахерской, где работал погибший, деньги из сейфа, сумма которых пока неизвестна.

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После совершения и сокрытия следов преступления, злоумышленница позвонила матери, чтобы та посмотрела за внуками, потому что, по ее словам, ей срочно нужно было ехать в отпуск. Женщина вместе со своим ребенком приехала на квартиру. Там все четверо и находились на момент приезда оперативников.

По словам тещи, где находился зять, она не знала. Первоначально во время осмотра помещения полицейские ничего подозрительного не обнаружили. Однако один из оперативников вместе с товарищем погибшего заметили в кладовой комнате под полками на полу ногу мужчины.

"Полицейские в подсобке обнаружили тело мужчины, замотанное в полиэтиленовые пакеты для мусора. Во время поверхностного осмотра на теле погибшего обнаружили четыре проникающие ножевые ранения: два - в живот, один - в грудную клетку под сердцем и еще один - в сторону. В совершении преступления обоснованно подозревается его жена", - сообщил заместитель начальника ГУ НП в Ровенской области Сергей Волков.

Отмечается, что подозреваемая в полночь 8 февраля покинула территорию Украины и из аэропорта «Борисполь» вылетела в Египет. Она объявлена в международный розыск. Решается вопрос об уведомлении злоумышленнице о подозрении в совершении преступления.

По факту умышленного убийства по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.