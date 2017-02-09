В Измаиле правоохранители начали расследование по факту перестрелки в жилом микрорайоне

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, 9 февраля в 12:30 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что во дворе дома по проспекту Мира, 22-В, слышны выстрелы.

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«На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа сотрудников полиции. В ходе первоочередных следственных действий на месте происшествия обнаружены и изъяты 21 гильза от травматического оружия и 3 патрона марки «Сова» калибром 9 мм», - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению обстоятельств стрельбы и лиц, причастных к данному событию, их местонахождения и задержания. В результате противоправных действий неизвестных, по предварительным данным, пострадавших нет.