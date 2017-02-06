Взрыв во львовской пятиэтажке: в квартире выбиты окна и двери (фото)

19:21, 06 февраля 2017
Происшествия
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Во Львове в жилом доме на улице Выговского, 3а произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области. 

К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва нет.

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Сейчас детали происшествия выясняются правоохранительными органами.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, в квартире взрывной волной выбило окна и двери. Хозяйка квартиры - пожилая женщина, не пострадала. Угрозы обрушения дома нет. Отмечается, что взрыв произошел в ванной комнате. Как отмечается в сообществе "Варта1" в Facebook, по предварительной информации взорвался газовый баллон.

Хозяйка квартиры 1963 года рождения была госпитализирована в Львовскую областную государственную клиническую психиатрическую больницу для обследования.

Ранее на Харьковщине из-за взрыва газового баллона в квартире многоэтажки погибли четыре человека.

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Теги: #газ#Львов#взрыв