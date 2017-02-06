На Львовщине полностью сгорел микроавтобус (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Львовской области.

В 18:09 спасатели получили сообщение о пожаре вблизи пос. Новые Стрилища Жидачевского района в микроавтобусе Volkswagen T5.

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На момент прибытия пожарных пламя полностью охватило автомобиль. Спасатели предотвратили дальнейшее распространение пожара и спасли от сгорания припаркованный рядом автомобиль, однако микроавтобус был полностью уничтожен.

Отмечается, что вследствие событий никто не пострадал. Причины возникновения возгорания устанавливаются.

Ранее в центре Лондона загорелся двухэтажный автобус.