На Львовщине полностью сгорел микроавтобус (фото, видео)
16:37, 06 февраля 2017Происшествия
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На трассе Ивано-Франковск - Львов полностью сгорел микроавтобус.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Львовской области.
В 18:09 спасатели получили сообщение о пожаре вблизи пос. Новые Стрилища Жидачевского района в микроавтобусе Volkswagen T5.
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На момент прибытия пожарных пламя полностью охватило автомобиль. Спасатели предотвратили дальнейшее распространение пожара и спасли от сгорания припаркованный рядом автомобиль, однако микроавтобус был полностью уничтожен.
Отмечается, что вследствие событий никто не пострадал. Причины возникновения возгорания устанавливаются.
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