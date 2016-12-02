В центре Лондона загорелся двухэтажный автобус (видео)

Спасатели говорят, что, когда прибыли тушить пожар, в транспорте еще были люди. К счастью, во время возгорания никто не пострадал. В помощи медиков нуждался только водитель, который надышался дыма.

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В автобусе было три с половиной сотни литров бензина. Из опасений, что они взорвутся, спасатели эвакуировали жителей ближайших домов.