В центре Лондона загорелся двухэтажный автобус (видео)
19:31, 02 декабря 2016Происшествия
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Сегодня в Лондоне на улице Хай-стрит произошло возгорание в автобусе.
Спасатели говорят, что, когда прибыли тушить пожар, в транспорте еще были люди. К счастью, во время возгорания никто не пострадал. В помощи медиков нуждался только водитель, который надышался дыма.
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В автобусе было три с половиной сотни литров бензина. Из опасений, что они взорвутся, спасатели эвакуировали жителей ближайших домов.
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