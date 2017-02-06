В одесской больнице умер мужчина, которого подстрелили на рынке 25 января

5 февраля в Городской клинической больнице №11 скончался пенсионер, в которого на рынке «Киевский» стрелял мужчина. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте такжеВ Одессе обнаружили сеть нелегальных мастерских, которые разбирали контрабандные авто

«Сначала медики констатировали, что ранение очень тяжелое. Надеялись, что пострадавший выживет, учитывая сильный организм. Тело направили на экспертизу», - сообщили в главке.

По одной из версий следствия, нападение на рынке был случайностью, с другой - заказное убийство.

По данным информированного источника в правоохранительных органах, потерпевший 1954 г.р. ранее имел отношение к группировке Виктора Куливара (прозвище – Карабас), который был застрелен в 1997 году.

Официально в главке информацию о криминальных связях пенсионера не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Как сообщал УНИАН, 25 января около 16:00 в Одессе на рынке «Киевский» молодой человек, передвигавшийся на мопеде, сделал 4 выстрела в упор из огнестрельного оружия у пенсионера, а затем быстро исчез. По данным полиции, потерпевший получил ранение в шею из травматического оружия.

Злоумышленника обнаружили в тот же день поздно вечером. Во время задержания он застрелился.