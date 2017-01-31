В Одессе полицейские со стрельбой задержали серийных иностранцев-"домушников"

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сотрудники областного управления уголовного розыска в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументировали деятельность группы квартирных воров.

Во время совершения очередной кражи 30 января злоумышленники были задержаны.

Отмечается, что мужчины пытались скрыться с места происшествия на арендованном автомобиле, который выдавали за такси - на автомобиле были соответствующие обозначения.

«Злоумышленники также пытались оказать сопротивление сотрудникам полиции, в результате чего последние вынуждены были применить табельное оружие, открыв огонь по машине», - рассказали в главке.

В ходе спецоперации никто не пострадал.

Читайте такжеВ Одессе продавщица кофе спасла мужчину от пули, женщина получила ранения

Отмечается, что в состав организованной преступной группы входили трое граждан другого государства, которые грабили квартиры в Одессе, попадая в них путем подбора ключа.

У злоумышленников в ходе санкционированного обыска по месту жительства и в салоне автомобиля обнаружены и изъяты похищенные вещи и устройства для отпирания замков.

В настоящее время в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины злоумышленников задержаны. Проверяется причастность участников преступной группы к аналогичным правонарушениям.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, задержанные являются гражданами Грузии.