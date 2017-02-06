Взрыв авто главного "милиционера "ЛНР" в Луганске: ОБСЕ сообщила подробности

09:52, 06 февраля 2017
Происшествия
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила подробности подрыва автомобиля одного из главарей террористов в оккупированном Луганске. 

Анащенко ликвидирован в Луганске / Сайт боевиков

Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает ЛІГА.net.

"4 февраля в 07:55 наблюдатели СММ услышали громкий взрыв к югу от центра Луганска. В 11:30 члены патруля миссии отправились на улицу Краснознаменную, где увидели, что место происшествия было оцеплено. На месте уже находилось около 20 членов "ЛНР" (некоторые из них были вооружены) и пожарная бригада", - отметили в пресс-службе. 

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В ОБСЕ добавили, что гражданский эвакуатор уже был практически готов отвозить сгоревший дотла автомобиль (белый внедорожник), у которого были оторваны крыша и передняя левая дверь. 

"В салоне автомобиля и возле него СММ не заметила тел или следов крови. Офицер Вооруженных сил Российской Федерации при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщил наблюдателям, что утром в результате взрыва автомобиля погиб Олег Анащенко, старший по рангу член "ЛНР", - сказали в пресс-службе. 

По оценке наблюдателей, сила взрыва составила 4-5 кг в тротиловом эквиваленте. СММ также определила, что автомобиль взорвался на ходу. 

Ранее сообщалось, что в результате взрыва автомобиля в центре Луганска в субботу ликвидирован "начальник управления народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко. В "ЛНР" данный инцидент уже успели назвать "терактом".

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Теги: #ЛНР#ОБСЕ#Анащенко