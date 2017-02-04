Смерть главного "милиционера "ЛНР": стали известны новые подробности (фото, видео)
В автомобиле так называемого начальника управления "милиции "ЛНР" Олега Анащенко во время взрыва находился один человек.
Об этом сообщил "пресс-секретарь генерального прокурора "ЛНР" Давид Кац, передает РИА Новости.
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"В ходе осмотра места происшествия установлено, что в автомобиле находился один человек – Олег Анащенко. Также на данный момент установлено, что подрыв был произведен со стороны водителя. Вид и характер взрывного устройства устанавливаются", — сказал он.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва автомобиля в центре Луганска в субботу ликвидирован "начальник управления народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко.
В "ЛНР" данный инцидент уже успели назвать "терактом".
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