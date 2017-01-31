В Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей заблокированы 203 горняка

Об этом сообщает 112 Украина, ссылаясь на сообщение пресс-службы шахты.

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Сообщается, что в результате артобстрелов была повреждена электроподстанция шахты. Сейчас она полностью обесточена, ее работа приостановлена.

Предварительно, под землей оказались заблокированными 203 горняка.

В "ДНР" уже заявили о начале эвакуации горняков.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы. Вчера город из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.