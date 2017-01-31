Из-за сильных обстрелов "Градами" началась эвакуация старой части Авдеевки - нардеп

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Евгений Дейдей.

Читайте такжеБоевики штурмуют позиции ВСУ в районе Авдеевки, отказались от режима "тишины" - штаб АТО

"Прямо сейчас началась эвакуация старой части Авдеевки из-за сильных обстрелов "Градами", - говорится в его сообщении.

По словам Дейдея, ситуация становится все более критичной.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы. Вчера город из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10.00 до 17.00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой.