"Овидиопольский убийца" найден повешенным в одесском СИЗО

В Одессе сегодня в СИЗО обнаружен повешенным мужчина, подозреваемый в убийстве женщины и 2-летнего ребенка в городе Овидиополь в декабре 2016 года.

Как сообщил УНИАН представитель в правоохранительных органах, Дмитрий Погорелов обнаружен повешенным в камере следственного изолятора.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области 30 декабря 2016 года был задержан и взят под стражу Дмитрий Погорелов, 1985 года рождения. Он обоснованно подозревается в том, что накануне, 29 декабря, убил женщину и ее 2-летнюю дочь, а также поджог их дом в Овидиополе.

В Овидиополе на месте пожара после тушения огня были обнаружены обезглавленные тела.

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Досудебное расследование осуществляется по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, умышленное убийство малолетнего ребенка), ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

По неофициальным данным, погибшая женщина является родственницей сотрудника одного из подразделений ГФС, и перед убийством и поджогом ее дома злоумышленник поджог жилой дом налоговика. Сотрудник ГФС и его семья в это время отсутствовали. Подозреваемый работал у предпринимателя - мужа убитой женщины.

Сообщалось, что подозреваемый, направлявшийся после убийства на грузовике в Одессу, также намеревался въехать в место массового скопления людей, чтобы было много жертв.