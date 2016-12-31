Жестокое убийство в Одесской области: подозреваемый рассказал о своих мотивах

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

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«По словам злоумышленника, преступление он совершил из мести и намеревался запугать всю Одессу», - отметили в главном управлении.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области суд взял под стражу без права внесения залога подозреваемого в убийстве женщины и 2-летнего ребенка.

Дмитрий Погорелов, 1985 года рождения, был задержан 30 декабря.

Напомним, в Овидиополе на месте пожара после тушения огня были обнаружены обезглавленные тела. По неофициальным данным, погибшая женщина является родственницей сотрудника одного из подразделений ГФС, и перед убийством и поджогом ее дома злоумышленник поджег жилой дом налоговика. Сотрудник ГФС и его семья в это время отсутствовали. Подозреваемый работал у предпринимателя - мужа убитой женщины.

В городе объявлен двухдневный траур.