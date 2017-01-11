На Луганщине 250 тысяч человек остались без воды - ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Facebook.

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«Вчера на Петровской водонасосной станции в подконтрольном правительству с. Артема снова произошел прорыв трубопровода, в результате чего водоснабжение Луганска было ограничено, и около 250 тыс. человек остались без чистой воды», - информирует миссия.

Отмечается, что СММ ОБСЕ способствовала установке режима прекращения огня, а также осуществляла мониторинг его соблюдения для того, чтобы работники водоканала смогли провести ремонтные работы.

«Наблюдатели посетили место, где пролегает повреждена труба. Работники со специализированным оборудованием устраняли повреждения на месте. Ремонтные работы продолжаются и сегодня», - отметили в СММ ОБСЕ.