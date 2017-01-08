"Попаснянский водоканал" снова получает электроэнергию – возобновит снабжение оккупированного Луганска и окрестностей

Об этом гендиректор компании "Луганское энергетическое объединение" Владимир Грицай сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

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"Прозвучала информация, что «Попаснянский водоканал» получил первый транш средств в сумме 10,5 млн грн, мы на своих счетах увидели около 6 млн грн, поэтому было принято решение о восстановлении поставок на Петровский водозабор", - отметил он.

При этом Грицай подчеркнул, что на сегодняшний день долг водоканала, даже с учетом того транша, который прошел, остается на уровне 123-124 млн грн за потребленную электроэнергию.

"После 10 января этот вопрос будет решаться", - сказал он, добавляя, что в целом ситуация с расчетами в регионе существенно не изменилась.

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Как сообщал УНИАН, коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал» является поставщиком воды для 80 тыс. жителей Луганской области, которые проживают на контролируемой украинской властью территории, а также около 1,2 млн жителей Луганской области на временно оккупированных территориях.

Оккупанты не рассчитываются за воду, которая идет на контролируемую ими территорию с подконтрольной украинской власти части Луганской области.

По состоянию на декабрь 2016 года, долг оккупированных территорий Луганской области за потребленную воду составлял 277 млн грн.

В связи с этим у Попаснянского водоканала возникла значительная задолженность перед ООО «Луганское энергетическое объединение» за потребленную электроэнергию.

Из-за долга 1 декабря 2016 г. было прекращено электроснабжение КП «Попаснянский районный водоканал».

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило, что 6 января 2017 г. «Попаснянскому райводоканалу» была уплачена часть долга в сумме 10,5 млн грн за водоснабжение неподконтрольной территории Луганской области. Вместе с тем не указывалось, кто именно заплатил часть долга.