Пограничники на админгранице с Крымом сообщили об угрозах и запугивании (фото)

11:43, 11 января 2017
Происшествия
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Правонарушители всеми способами пытаются помешать работе пограничников и прибегают к угрозам.

Пограничники сообщают о запугивании / dpsu.gov.ua

 

На административной границе с оккупированным Крымом сотрудники ГПС сталкиваются с запугиванием. Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.

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«Вчера одному из начальников отделов пограничной службы Бердянского отряда неизвестные бросили камень и разбили окно в его доме. Еще одному из пограничников этого же отряда недавно из охотничьего ружья нарушители выстрелили во входную дверь квартиры», - говорится в сообщении.

Пограничники заявили об угрозах / ГНСУ

От этих действий никто не пострадал, пограничники в то время были на службе.

Оба случая расследуют работники Нацполиции. Пограничное ведомство также проводит соответствующие проверки.

Пограничники заявили об угрозах / ГНСУ

«Это далеко не первые случаи, когда неизвестные пытаются путем запугивания или нанесения умышленной ущерба повлиять на охранников границы. В течение прошлого года зафиксировано 33 случая угроз и попыток запугивания пограничников. Также в 6 случаях злоумышленники совершали поджоги автомобилей военнослужащих пограничного ведомства», - добавили в Госпогранслужбе.

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Новость в сюжете: Оккупация Крыма
Теги: #пограничники#Госпогранслужба