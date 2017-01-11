Пограничники на админгранице с Крымом сообщили об угрозах и запугивании (фото)

На административной границе с оккупированным Крымом сотрудники ГПС сталкиваются с запугиванием. Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.

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«Вчера одному из начальников отделов пограничной службы Бердянского отряда неизвестные бросили камень и разбили окно в его доме. Еще одному из пограничников этого же отряда недавно из охотничьего ружья нарушители выстрелили во входную дверь квартиры», - говорится в сообщении.

От этих действий никто не пострадал, пограничники в то время были на службе.

Оба случая расследуют работники Нацполиции. Пограничное ведомство также проводит соответствующие проверки.

«Это далеко не первые случаи, когда неизвестные пытаются путем запугивания или нанесения умышленной ущерба повлиять на охранников границы. В течение прошлого года зафиксировано 33 случая угроз и попыток запугивания пограничников. Также в 6 случаях злоумышленники совершали поджоги автомобилей военнослужащих пограничного ведомства», - добавили в Госпогранслужбе.